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Во Львове в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек

Происшествия
8 июля, 18:56 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июля. /ТАСС

Еще одна женщина получила ранения

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КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме во Львове. Об этом в воскресенье сообщили на горячей линии города Львова со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По информации ГСЧС в 16:41 по адресу Некрасова 57/61 взорвалась граната. Погиб один человек в возрасте 57 лет, - говорится на официальной странице горячей линии в Facebook. - Также травмирована женщина возрастом 45 лет".

Пострадавшая доставлена в больницу с осколочными ранами правого бедра и грудной клетки.

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