СМИ: в Турции сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Пять вагонов пассажирского поезда сошли в воскресенье с рельсов на северо-западе Турции, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV.

Поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул, однако во время проезда в провинции Текирдаг по неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Телеканал отмечает, что при аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их число на данный момент не уточняется.

На место происшествия прибыли бригады спасателей и кареты скорой помощи.