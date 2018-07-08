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Обвиняемый в разливе опасной жидкости в аэропорту Тбилиси россиянин отрицает вину

Происшествия
8 июля, 22:19 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 8, июля. /ТАСС

По словам подозреваемого, в аэропорт он приходил, чтобы купить обратный билет в Санкт-Петербург

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ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный в Грузии по обвинению в разливе в международном аэропорту Тбилиси опасной для здоровья жидкости, отрицает свою вину. Об этом свидетельствуют кадры с заседания Тбилисского городского суда, которые в воскресенье показала телекомпания Rustavi 2.

Само заседание состоялось 5 июля. Суд вынес решение о двухмесячном предварительном заключении 47-летнего гражданина РФ Дмитрия Быкова.

Россиянин заявил на суде, что "никакой опасной для здоровья жидкости у него никогда не было, и, соответственно, он не мог ее разлить в аэропорту Тбилиси". По его словам, в аэропорту он действительно был, но приходил туда, чтобы купить обратный билет в Санкт-Петербург.

Быков также сообщил, что является уроженцем Грузии, родился и вырос в Тбилиси, а последние годы проживает в Санкт-Петербурге. В Тбилиси он прибыл, чтобы "побывать на могиле своих предков".

Как рассказал Быков, в Грузию он въехал через КПП на российско-грузинской границе: российский "Верхний Ларс" и грузинский "Казбеги". "Я трое суток добирался до Грузии на поезде и автомашине, меня проверяли на КПП. После задержания правоохранительные органы проверили номер гостиницы, в которой я остановился в Тбилиси, мои личные вещи. Никакого опасного для жизни вещества не обнаружили", - заявил на суде Быков.

Речь может идти об иприте

В репортаже Rustavi 2 отмечается, что, по имеющимся у телекомпании данным, в аэропорту Тбилиси был разлит иприт.

При этом общественный адвокат гражданина России Ираклий Икашвили заявил журналистам, что не может подтвердить данные Rustavi 2 об иприте. По словам юриста, жидкость из тбилисского аэропорта направлена на несколько различных экспертиз, а версия об иприте пока не подтверждается. Икашвили также сообщил, что "следствием пока не установлено происхождение вещества".

Происшествие в аэропорту Тбилиси

4 июля Служба госбезопасности Грузии задержала в Тбилиси гражданина России Дмитрия Быкова по обвинению в "попытке нанесения серьезного вреда здоровью с использованием вещества, представляющего опасность для жизни и здоровья других людей". По данным следствия, россиянин разлил опасное для здоровья вещество в помещении кассы "Аэрофлота" в зоне вылета международного аэропорта Тбилиси. Никто из сотрудников кассы не пострадал. С отравлениями различной степени были госпитализированы семь технических сотрудников воздушной гавани.

На следующий день прокурор Майя Силагадзе заявила журналистам, что мотивом действий россиянина стала месть знакомой женщине, работающей в кассе "Аэрофлота". В грузинской прокуратуре отметили, что обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Реакция МИД РФ

Как позднее заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, российское внешнеполитическое ведомство вместе с властями Грузии выясняет детали инцидента с отравляющим веществом в аэропорту Тбилиси.

Для этого секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии находится в постоянном контакте с послом Швейцарии и непосредственно с грузинскими властями.

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Персоны
Карасин, Григорий Борисович
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Грузия Россия Швейцария
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