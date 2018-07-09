СМИ: власти подтвердили гибель 42 человек при крушении судна у берегов Пхукета

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Число жертв крушения туристического судна "Феникс" у берегов острова Пхукет возросло до 42. Как сообщила в понедельник газета The Nation, еще 14 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Министр спорта и туризма Таиланда Вирасак Ковасурат отметил, что еще одно тело было обнаружено и доставлено на берег. "Мы надеемся найти оставшихся, если нам удастся перевернуть судно", - добавил он. Ранее власти планировали поднять затонувшую яхту, которая находится на глубине 40 метров, при помощи корабля, оснащенного краном, и нескольких траулеров.

По его словам, некоторые тела могут быть найдены в понедельник. Он также сообщил, что в течение дня спасатели проверят близлежащие пляжи, а вертолеты и самолеты будут продолжать поиски в море.

5 июля стало известно, что два туристических судна ("Феникс" и "Серенат"), на борту которых находились почти 150 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. По данным губернатора одноименной провинции, на "Фениксе" было 105 человек - 93 пассажира и 12 членов экипажа и гиды, спасти удалось лишь 49 человек.