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В Китае объявлен желтый уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Мария"

Происшествия
9 июля, 7:49 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 9, июля. /ТАСС

Траектория движения тайфуна проходит через северо-восточную часть острова Тайвань

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ШАНХАЙ, 9 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Китае в связи с приближением к прибрежным районам на востоке страны восьмого по счету в этом сезоне тихоокеанского тайфуна, который получил название "Мария". Об этом сообщило в понедельник Китайское метеорологическое управление.

Тропический циклон, которому уже присвоена классификация "супер тайфун", в настоящее время находится примерно в 1260 км к юго-востоку от уезда Илань на острове Тайвань и движется в северо-западном направлении со скоростью около 30 км в час. Скорость ветра в центральной части атмосферной воронки достигает 220 км в час (17 баллов по местной классификации). Траектория движения тайфуна, судя по онлайн-системе местного метеорологического управления, проходит через северо-восточную часть острова Тайвань, который может ощутить на себе удар стихии уже 10 июля. До материковой части страны, как ожидается, тайфун дойдет 11 июля.

Сильнее всего от тропического циклона могут пострадать восточные провинции Фуцзянь и Чжэцзян. В провинциях Цзянси и Хунань также ожидаются сильный ветер и ливни.

Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

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