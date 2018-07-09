Самолет Як-40 выкатился за пределы летного поля в Якутии

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет Як-40 с пассажирами на борту после посадки в якутском городе Алдане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"При заходе на посадку воздушное судно Як-40 авиакомпании "Аэро Братск", выполняющее рейс из Олекминска в Алдан, произвело выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. <...> Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На борту находилось 25 человек, в том числе семь членов экипажа.

Авиакомпания выполняла чартерный рейс, сообщил ТАСС представитель "Аэро Братска".