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Самолет Як-40 выкатился за пределы летного поля в Якутии

Происшествия
9 июля, 10:34 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, июля. /ТАСС

Никто из 25 человек, находившихся на его борту, не пострадал

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ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет Як-40 с пассажирами на борту после посадки в якутском городе Алдане выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"При заходе на посадку воздушное судно Як-40 авиакомпании "Аэро Братск", выполняющее рейс из Олекминска в Алдан, произвело выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. <...> Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На борту находилось 25 человек, в том числе семь членов экипажа.

Авиакомпания выполняла чартерный рейс, сообщил ТАСС представитель "Аэро Братска".

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