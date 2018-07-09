Пострадавшим от наезда таксиста в центре Москвы пешеходам начали возмещать ущерб

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек, въехавший в группу пешеходов в центре Москвы, частично начал с помощью общественных организаций возмещать причиненный ущерб потерпевшим. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Павел Березин.

"Мы начали частично возмещать причиненный ущерб потерпевшим. Естественно, это делает не сам обвиняемый, это делают общественные организации и люди, которым это не безразлично. У него бедная семья, сам возместить ущерб он не в состоянии", - сказал адвокат.

Авария произошла вечером 16 июня на Ильинке. Таксист выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Он попытался сбежать, но был пойман прохожими и передан полиции. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Анарбек был арестован на срок до 16 августа Таганским судом Москвы. По данным департамента здравоохранения Москвы, в ДТП травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики и одна украинка.

По словам водителям, перед происшествием он провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места ДТП он объяснил тем, что испугался ответственности за случившееся. Он также отметил, что не употреблял алкоголь.