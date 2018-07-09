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Четыре ребенка из лагеря "Волна" в Удмуртии попали в больницу с подозрением на отравление

Происшествия
9 июля, 13:27 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 9, июля. /ТАСС

У одного из воспитанников диагноз "вирусная кишечная инфекция" подтвердился

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ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Четыре ребенка из лагеря "Волна" в Удмуртии, где в выходные около 20 детей обратились с жалобами на отравление, попали в больницу. Об этом в понедельник рассказала журналистам замминистра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

"Четверо детей госпитализированы, на сегодняшний день состояние детей удовлетворительное, чувствуют себя хорошо. <…> Все получают лечение, прошли обследование. У одного ребенка уже подтвержден диагноз, у второго не выяснялся, в работе пока. Еще у двух детей не подтвердился", - сказала она.

По словам Гузнищевой, речь идет о норовирусной инфекции. "Это инфекция, при которой быстро возникают симптомы заболевания, и быстро они проходят. Небольшой подъем температуры может быть, боли в животе, катаральные явления. Это называется вирусная кишечная инфекция", - сказала Гузнищева.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора Удмуртии, после информации об отравлении управление организовало внеплановую проверку лагеря, в ходе которой удалось выявить грубые нарушения санитарных правил. Специалисты управления составили протокол о временном запрете эксплуатации лагеря с 7 июля, от работы временно отстранили шесть сотрудников пищеблока за прохождение медицинского осмотра не в полном объеме.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна", обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту. Из лагеря были доставлены в больницу шесть детей, один был сразу госпитализирован. По данным прокуратуры, лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов, в настоящее время лагерь закрыт. Проводится доследственная проверка по ст. 293 УК РФ "Халатность".

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