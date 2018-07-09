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Специалисты восстановили дорогу к альплагерю в КЧР, размытую дождями

Происшествия
9 июля, 13:24 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, июля. /ТАСС

В Карачаевском районе также продолжаются работы на месте подмытого моста, ведущего к двум аулам

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ЧЕРКЕССК, 9 июля. /ТАСС/. Дорожники восстановили автомобильное сообщение с альплагерем "Узун-Кол" в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС руководитель альплагеря Энвер Хабчаев.

Как сообщалось, группа туристов была отрезана от внешнего мира 5 июля 2018 года. Поднявшийся уровень воды в реке Узун-Кол размыл дорогу, ведущую к альплагерю, в котором в тот момент находились 42 российских туриста.

"Дорога открыта, все, кто хотел, уехали, остальные продолжают отдых. Дорога была подмыта в двух местах, эти участки отсыпали, дорогу расчистили, автомобильное сообщение восстановлено, все нормально", - пояснил Хабчаев.

Как уточняли в МЧС, от эвакуации туристы отказались, детей в группе не было, водой и едой люди были обеспечены, медицинская помощь никому не требовалась.

В Карачаевском районе также продолжаются работы на месте подмытого моста, ведущего к двум аулам. Специалисты укрепляют объездную грунтовую дорогу, к работам подключились и добровольцы - местные жители со своей техникой. Восстановление самого моста начнется после того, как спадет уровень воды в реке.

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