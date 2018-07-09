СК возбудил дело из-за гибели рабочего на стройплощадке кадетского корпуса в Чувашии

ТАСС, 9 июля. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью водителя "КамАЗа" на строительной площадке, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Чувашии. В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел на месте строящегося кадетского корпуса.

"Около 9 часов 7 июля на строящемся объекте кадетского корпуса по Эгерскому бульвару в городе Чебоксары в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ во время выгрузки грунта из автомобиля "КамАЗ" погиб его 56-летний водитель. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По информации правительства республики, на территории строящегося кадетского корпуса произошел обвал грунта. В результате грузовик провалился на глубину 5 м на месте тоннеля бомбоубежища. Водителю удалось выбраться из кабины автомобиля, но произошел еще один обвал, в результате которого он погиб.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимира Михайлова, которые приводит его пресс-служба, обвал произошел на месте бомбоубежища. По предварительной информации, в одном из тоннелей бомбоубежища из-за строительных работ обрушилась плита, в связи с чем обвалился грунт. Изначально проект предусматривал демонтаж бомбоубежища, на эти цели было запланировано 2,6 млн рублей. Работы по демонтажу не были завершены.

Как сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии, глава республики Михаил Игнатьев в понедельник раскритиковал организацию проектно-изыскательских работ на строительной площадке. Он также поручил оказать помощь семье погибшего мужчины. "Все особенности территории должны были быть выявлены на стадии проектирования. Обращаю внимание минстроя, всех государственных и муниципальных заказчиков, мы должны приучить ответственных должностных лиц проводить соответствующие работы надлежащим образом, качественно, ответственно", - приводят слова Игнатьева в пресс-службе.

Строящийся кадетский корпус будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил РФ. Планируется, что строительные работы, начавшиеся в августе прошлого года, должны быть завершены к сентябрю 2018 года. Это будет шестой кадетский корпус, созданный в рамках реализации окружного проекта "КаДетство". Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг 28 июня прошлого года в Москве подписали соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса и оказанию шефской помощи.