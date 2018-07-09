Суд приговорил сына экс-мэра Махачкалы к 2,5 годам колонии

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы приговорил в понедельник сына бывшего мэра города Мусы Мусаева - Бадрудина к 2,5 годам колонии, который обвинялся в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили ТАСС в инстанции.

"Суд приговорил Бадрудина Мусаева к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. рублей", - сказал собеседник.

Он добавил, что обвинение требовало для Мусаева-младшего пять лет колонии и штраф в 30 тыс. рублей, а адвокат - полностью оправдать. "Суд постановил взять Бадрудина Мусаева под стражу в зале суда. Но так как сам Мусаев на суде не присутствовал, он будет объявлен в розыск", - добавил источник.

Этот же суд в сентябре 2017 года оправдал Бадрудина Мусаева по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Верховный суд Дагестана впоследствии отменил оправдательный приговор.

Инцидент с участием сына экс-мэра произошел 31 мая 2016 года на пересечении проспекта Расула Гамзатова и улицы Ярагского. По версии следствия, находясь за рулем автомобиля, Мусаев грубо нарушал правила дорожного движения, а потом вместе со своим попутчиком устроил драку с остановившими их полицейскими и оскорблял их.