В Забайкалье из-за паводка прервано автомобильное сообщение с 12 населенными пунктами

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение прервано с 12 населенными пунктами в Забайкалье, которые оказались в зоне паводка после разлива рек. Половина из них находится на севере региона, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"В районах края с 12 населенными пунктами нет автомобильного сообщения, половина из них - в Тунгокоченском районе. Сегодня в зону бедствия был направлен самолет санитарной авиации, на котором вывезли трех рожениц из сел, отрезанных от транспортного сообщения. Вторым бортом вывезли людей по медицинским показаниям. Завтра также будут организованы рейсы в села Верх-Усугли и в Тунгокочен", - цитирует пресс-служба первого вице- премьера краевого правительства Александра Кулакова.

Он добавил, что в среду в Тунгокоченский район на вертолете Ми-8 вылетят специалисты компании "Ростелеком", которым предстоит восстановить связь. "Люди испытывают затруднения в получении пенсий, поскольку она перечисляется на карты, а связь не работает. Завтра мы совершим по всем населенным пунктам Тунгокоченского района повторный облет и соберем уточненную информацию по повреждениям дорог и мостов", - отметил Кулаков.

В министерстве территориального развития края добавили, что, по уточненным данным, разлившиеся в Забайкалье реки повредили и разрушили 27 мостов. "15 из них пострадали на региональных дорогах, 12 - на местных", - уточнили в министерстве. Дороги и мосты размыты в Тунгокоченском, Нерчинском, Шилкинском, Читинском и Газимуро-Заводском районах. В министерстве пообещали притупить к восстановительным работам после спада воды.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. Восьмого июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. Вода также подтопила 35 домов в городе Нерчинск и 30 домов в селе Тунгокочен.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации.