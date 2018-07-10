Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число госпитализированных детей из лагеря "Волна" в Удмуртии возросло до пяти

Происшествия
10 июля, 17:37 дата обновления: 10 июля, 18:14 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 10, июля. /ТАСС

Дети заразились вирусной инфекцией, которая поражает кишечный тракт и слизистые верхних дыхательных путей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Число детей из лагеря "Волна" в Удмуртии, госпитализированных с симптомами отравления, выросло с четырех до пяти человек, сообщила во вторник замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

"На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся пять детей, все чувствуют себя хорошо. Мы говорим о смешанной микст-инфекции - адено-норовирусной инфекции. Это вирусная инфекция, которая поражает кишечный тракт и слизистые верхних дыхательных путей", - сказала она на совещании с муниципальными образованиями. Согласно анализам, у одного из госпитализированных выявлена аденовирусная инфекция, у второго - аденовирусная и норовирусная инфекции, у двух детей вирусов не выявлено, у пятого анализы пока не готовы, уточнила Гузнищева.

По ее словам, симптомы заболевания могут сначала проявиться, пройти и через некоторое время проявиться снова, поэтому за состоянием детей будет установлено медицинское наблюдение. "Участковые педиатры в ежедневном режиме семь дней будут наблюдать тех семерых детей, которые не были госпитализированы, а остальные 120 детей у нас наблюдаются также педиатрами в тех населенных пунктах, откуда они приезжаю", - сказала она. Гузнищева добавила, что на сегодняшний день новых обращений нет.

Норовирус также обнаружили у пяти сотрудников пищеблока лагеря. Об этом во вторник на совещании с представителями муниципальных образований региона сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина.

По результатам лабораторных исследований были выявлены норовирусы. У пяти сотрудников пищеблока также был обнаружен норовирус", - сказала она.

Матюшина добавила, что после этого было вынесено постановление главного санитарного врача республики о госпитализации инфицированных сотрудников пищеблока. "Директор лагеря не выполнила наше предписание, до сих пор сотрудники не дошли до лечебного учреждения", - сказала она. По ее словам, проверка в лагере продолжается, составляется протокол об административном правонарушении на всех виновных лиц.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна", обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту. Из лагеря были доставлены в больницу шесть детей, один был сразу госпитализирован. По данным прокуратуры, лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов, в настоящее время он закрыт. По факту отравления детей начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ "Халатность".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
2
Трамп назвал Путина своим соперником
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
5
Замдекана юрфака МГУ арестован по подозрению в хищении 39 млн рублей
6
СМИ: Киев готов возобновить сооружение завода ядерного топлива совместно с РФ
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!