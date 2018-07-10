Число госпитализированных детей из лагеря "Волна" в Удмуртии возросло до пяти

ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Число детей из лагеря "Волна" в Удмуртии, госпитализированных с симптомами отравления, выросло с четырех до пяти человек, сообщила во вторник замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

"На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся пять детей, все чувствуют себя хорошо. Мы говорим о смешанной микст-инфекции - адено-норовирусной инфекции. Это вирусная инфекция, которая поражает кишечный тракт и слизистые верхних дыхательных путей", - сказала она на совещании с муниципальными образованиями. Согласно анализам, у одного из госпитализированных выявлена аденовирусная инфекция, у второго - аденовирусная и норовирусная инфекции, у двух детей вирусов не выявлено, у пятого анализы пока не готовы, уточнила Гузнищева.

По ее словам, симптомы заболевания могут сначала проявиться, пройти и через некоторое время проявиться снова, поэтому за состоянием детей будет установлено медицинское наблюдение. "Участковые педиатры в ежедневном режиме семь дней будут наблюдать тех семерых детей, которые не были госпитализированы, а остальные 120 детей у нас наблюдаются также педиатрами в тех населенных пунктах, откуда они приезжаю", - сказала она. Гузнищева добавила, что на сегодняшний день новых обращений нет.

Норовирус также обнаружили у пяти сотрудников пищеблока лагеря. Об этом во вторник на совещании с представителями муниципальных образований региона сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина.

По результатам лабораторных исследований были выявлены норовирусы. У пяти сотрудников пищеблока также был обнаружен норовирус", - сказала она.

Матюшина добавила, что после этого было вынесено постановление главного санитарного врача республики о госпитализации инфицированных сотрудников пищеблока. "Директор лагеря не выполнила наше предписание, до сих пор сотрудники не дошли до лечебного учреждения", - сказала она. По ее словам, проверка в лагере продолжается, составляется протокол об административном правонарушении на всех виновных лиц.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля около 20 детей, отдыхавших в лагере "Волна", обратились в медпункт с жалобами на тошноту и рвоту. Из лагеря были доставлены в больницу шесть детей, один был сразу госпитализирован. По данным прокуратуры, лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов, в настоящее время он закрыт. По факту отравления детей начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ "Халатность".