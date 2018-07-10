Жена Ярошенко заявила, что летчику отказали в предоставлении медицинской помощи в тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее заключение в тюрьме Данбери (штат Коннектикут), по-прежнему не получает необходимую медицинскую помощь. Администрация учреждения отказала россиянину в медпомощи, сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Ранее сообщалось, что Ярошенко испытывает серьезные проблемы с зубами, которые начались еще после пыток в Либерии. В декабре 2017 года он перенес операцию.

"Все точно так же, абсолютно никакой медицинской помощи нет. [Константин] обращался [к администрации тюрьмы по возможности медицинского обеспечения], ему же отказали", - сказала Виктория.

Она добавила, что летчик испытывает неудобства в тюрьме, так как камеры рассчитаны на 100 человек. "К этому очень сложно привыкнуть, <…> пока терпимо [в тюрьме]. 100 человек, попробуйте круглосуточно находиться в такой компании - бесконечный шум", - отметила Виктория.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что постарается добиться помилования для Ярошенко накануне встречи президентов Россси и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля. Она отметила, что помилование российского летчика стало бы важным шагом для налаживания отношений между Россией и США. Ранее Ярошенко обратился к Москальковой с письмом, в котором пожаловался на пытки, плохие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в американской тюрьме.