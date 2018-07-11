Российские дипломаты попросили разрешить Ярошенко посетить стоматолога за пределами тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты направили администрации тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут), где отбывает заключение гражданин РФ Константин Ярошенко, письмо с просьбой предоставить ему стоматологическую помощь за пределами пенитенциарного учреждения. Об этом сообщил во вторник дипломатический источник ТАСС.

Как он уточнил, это произошло после того, как Ярошенко 22 июня посетил сотрудник генерального консульства РФ в Нью-Йорке. Дипломаты попросили администрацию тюрьмы вывезти Ярошенко, который испытывает зубную боль, в какую-либо стоматологическую клинику в Данбери, чтобы там ему оказали помощь. Правила пенитенциарного учреждения это допускают. "Ответа пока не получили", - отметил источник.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что вскоре намерен посетить Ярошенко в тюрьме. "Если мне на следующей неделе разрешат, значит, на следующей", - констатировал он, не исключив, что это может произойти и позже в июле. Кроме того, Тарасов сообщил, что родственники Ярошенко тоже планировали приехать в США и посетить россиянина в тюрьме. Когда это произойдет, пока неясно.

Ярошенко приговорили в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси). В июне его перевели в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1400 заключенных. Официальные представители властей РФ неоднократно обращались к США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.