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СМИ: в Брюсселе произошли беспорядки после проигрыша сборной Бельгии

Происшествия
11 июля, 2:42 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 11, июля. /ТАСС

В коммуне Жет болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку

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© EPA-EFE

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Бельгийские болельщики устроили массовую драку, переросшую в столкновения с полицией, во вторник вечером в Брюсселе после проигрыша национальной сборной команде Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Как сообщил телеканал RTBF, в результате беспорядков женщина-полицейский получила легкое ранение, она госпитализирована.

Инцидент произошел в коммуне Жет на северо-западе Брюсселя, где на площади Мируар находится гигантский экран для просмотра матчей. После проигрыша "Красных дьяволов", как называют сборную Бельгии, болельщики начали переворачивать столы в местных кафе и устроили массовую драку. Когда на место прибыла группа полицейского спецназа, то толпа забросала их камнями.

Порядок был восстановлен примерно в течение часа. Несколько человек задержаны. Число болельщиков, участвовавших в беспорядках, не сообщается.

Сборная Франции во вторник выиграла у команды Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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