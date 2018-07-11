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Подъем уровня воды в реке Амур прогнозируется в районе села Джалинда, граничащего с КНР

Происшествия
11 июля, 7:04 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 11, июля. /ТАСС

За сутки уровень воды в районе села поднялся на 27 см, сообщил глава Сковородинского района Амурской области Алексей Прохоров

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Подъем уровня воды на некоторых участках реки Амур в Амурской области ожидается во время паводкового периода в июле-августе. Одним из первых может пострадать село Джалинда Сковородинского района, расположенное вблизи российско-китайской границы, сообщает в среду пресс-служба правительства Амурской области.

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"По прогнозам в паводковый период [июль-август] на некоторых участках Амура ожидается подъем уровня воды. <...> в ближайшие дни в бассейнах рек Шилка и Аргунь [в Забайкальском крае] прогнозируется выпадение значительного уровня осадков, что может спровоцировать резкий подъем уровня воды на Амуре в районе села Джалинда. Все силы и средства к проведению противопаводковых мероприятий на территории Амурской области готовы", - говорится в сообщении.

Вопрос возможной паводковой ситуации обсуждался во время рабочих переговоров властей Амурской области и города Хэйхэ провинции Хэйлундзян. "Участники встречи договорились усилить взаимодействие по обмену информацией, совместному проведению предупредительных мероприятий при возникновении опасных наводнений и подтоплений", - отметили в пресс-службе правительства.

Ситуация в Джалинде

По информации главы Сковородинского района Алексея Прохорова, уровень воды на реке Амур в районе села Джалинда за сутки поднялся на 27 см, однако до критической отметки еще около 8,5 м.

"Наводнение 2013 года показало, что село Джалинда практически неподтапливаемо. Есть небольшая часть домов, где [в 2013 году] вода дошла до огородов, но в дом не вошла. Опасный уровень 7,5 м, сейчас - 4,8 м, критический уровень, когда идет выход на пойму - 8,5 м. Ситуация ежедневно мониторится, и в случае разлива небольших речек и ручьев у нас созданы бригады, дорожные службы приведены в повышенную готовность", - рассказал ТАСС Прохоров.

Село Джалинда расположено на левом берегу приграничной реки Амур, здесь он впадает в реку Большой Невер. Расстояние до райцентра города Сковородино около 70 км. Население 1,1 тыс. человек.

По данным амурских синоптиков в области в четверг во второй половине дня и в пятницу в течение суток преимущественно в северо-западных и южных районах, а также в Благовещенске ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. В связи с этим региональное управление МЧС предупреждает о повышении уровней воды на малых реках.

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