Почти 2 тыс. участков подтоплены в пригородах Читы

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. приусадебных участков подтоплены в окрестностях Читы, в самом городе вода зашла в полсотни дворов многоквартирных домов, подтопила частные дома, размыла дороги. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС по Забайкальскому краю Александр Сидоров.

В ночь на 10 июля вышедшая из берегов после сильных дождей река Чита подтопила села и дачные кооперативы в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным мэрии, с подтопленных городских территорий эвакуировали около 3 тыс. человек. Для пострадавших развернуты пункты временного размещения.

"Из-за разлива реки Чита были подтоплены населенные пункты Шишкино, Бургень и Береговой. В Читинском районе и пригороде краевого центра подтоплено более 1,8 тыс. приусадебных участков. В поселке Заречный, который находится в административных границах Читы, вода подтопила около 50 домов. В самой Чите вода зашла на свыше 50 домовых территорий возле многоэтажных домов, подтоплены частные дома", - сказал Сидоров.

По его словам, в городе сосредоточена значительная группировка спасателей, которым помогают сотрудники пожарных частей, МВД и Росгвардии. Ранее в Забайкалье были направлены 175 спасателей из других регионов Сибири, и большая их часть осталась в Чите, где сохраняется наиболее сложная обстановка.

Начальник регионального главка МЧС напомнил, что 11 июля на территорию региона из Монголии пришел новый циклон и в Чите возобновились дожди, которые могут негативно сказаться на паводковой обстановке. "Большая водность наблюдается в реке Ингода, и быстрого, молниеносного спада в реках мы не ожидаем. Обстановка может осложниться как в тех дачных кооперативах, которые уже пострадали, так и в населенных пунктах Песчанка, Антипиха и Атамановка (пригороды Читы - прим. ТАСС), расположенных по течению реки Ингода. Эта река может подняться до опасных значений и может подтопить эти населенные пункты", - добавил Сидоров.

Он отметил, что все водозаборы, очистные и канализационные сооружения в Чите работают в штатном режиме. "Жителям города пока не нужно беспокоиться о том, что вода будет отключена, что переполнятся очистные сооружения", - заверил он.

О ситуации в районах Забайкалья

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В регионе были повреждены и разрушены 27 мостов, размыты дороги. На железнодорожной станции Шилка разрушился один из двух железнодорожных мостов. В ночь на вторник река Нерча подтопила 35 домов в городе Нерчинск, а река Каренга - 30 жилых домов в селе Тунгокочен на севере региона.

"По данным на 11 июля, вода остается на территории пяти районов Забайкальского края, подтоплено семь населенных пунктов", - сказал Сидоров.

По его словам, уровень воды в реке Каренга упал на 50 см, но в селе Тунгокочен остаются подтопленными около 120 подворий. В городе Шилка наблюдается устойчивый спад уровня воды, она сохраняется примерно в 40 домах и на территории двух-трех десятков приусадебных участков. В Нерчинске вода в реке Нерча за сутки снизилась лишь на три сантиметра и остается в подтопленных домах и на залитых участках.

Во вторник синоптики объявили штормовое предупреждение из-за угрозы подтопления сел Сретенского и Каларского районов Забайкальского края при разливе рек Шилка и Витим. Специалисты отмечают, что в ближайшие двое суток уровень воды в Шилке в районе Сретенска повысится на 60-80 см и подтоплению могут подвергнутся сельхозугодья, села Усть-Карск, Старолончаково, Нижние Куларки. На севере Забайкалья Витим может подтопить села Неляты, Усть-Муя и Муя. Сидоров отметил, что подъем воды также возможен в реке Каренга в Тунгокоченском районе.

"На территории края к развертыванию готовы 13 пунктов временного размещения, пять из них уже действуют, в них размещены люди", - сказал начальник регионального главка МЧС. Он напомнил о необходимости своевременного информирования местного населения и о том, что в ГУ МЧС по Забайкальскому краю организована горячая линия, по которой люди могут круглосуточно узнать о паводковой обстановке и получить психологическую помощь. Телефон горячей линии - 8 (3022) 35-61-61.

Как сообщил Сидоров, в Забайкалье, помимо 175 спасателей, прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России, к реагированию также готовы вертолеты Росгвардии и компании "Аэросервис". Спасатели и аэромобильная группировка распределены по многим районам края - как тем, что уже пострадали, так и тем, где паводок лишь ожидается. "Мы в кратчайшие сроки готовы доставить спасателей в любое место Забайкальского края", - заключил собеседник агентства.

Режим ЧС

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что власти единовременно выплатят пострадавшим от паводка жителям региона по 10 тыс. рублей. В ближайшие дни также будет определено количество домов, поврежденных в результате разлива рек.

На восстановительные работы и выплату компенсаций в резервном фонде правительства региона предусмотрены 53,3 млн рублей.