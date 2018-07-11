Жена Ярошенко заявила, что летчику отказали в посещении стоматолога за пределами тюрьмы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут), где летчик Константин Ярошенко отбывает 20-летнее заключение, отказала россиянину в посещении кабинета стоматолога за пределами пенитенциарного учреждения. Об этом сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщал, что российские дипломаты направили администрации тюрьмы письмо с просьбой предоставить Ярошенко стоматологическую помощь за пределами учреждения. Также ранее супруга летчика сообщала ТАСС, что Ярошенко по-прежнему не получает необходимую медицинскую помощь. Летчик испытывает серьезные проблемы с зубами, которые начались еще после пыток в Либерии.

"Мне вообще сказали [дипломаты], что [Константину] отказали в посещении стоматолога. Они [дипломаты] направляли запрос, им отказали, сказали, пусть Константин забудет об этом", - рассказала Виктория.

Также она сообщила, что надеется на обсуждение дальнейшей судьбы Константина Ярошенко в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что постарается добиться помилования для Ярошенко накануне встречи президентов двух стран. Она отметила, что помилование российского летчика стало бы важным шагом для налаживания отношений между Россией и США. Ранее Ярошенко обратился к Москальковой с письмом, в котором пожаловался на пытки, плохие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в американской тюрьме.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере. В середине июня он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери (штат Коннектикут), рассчитанную на содержание более 1 тыс. 400 заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой о выдаче Ярошенко.