Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жена Ярошенко заявила, что летчику отказали в посещении стоматолога за пределами тюрьмы

Происшествия
11 июля, 11:43 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 11, июля. /ТАСС

Виктория Ярошенко отметила, что надеется на обсуждение дальнейшей судьбы мужа в ходе встречи президентов РФ и США

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут), где летчик Константин Ярошенко отбывает 20-летнее заключение, отказала россиянину в посещении кабинета стоматолога за пределами пенитенциарного учреждения. Об этом сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщал, что российские дипломаты направили администрации тюрьмы письмо с просьбой предоставить Ярошенко стоматологическую помощь за пределами учреждения. Также ранее супруга летчика сообщала ТАСС, что Ярошенко по-прежнему не получает необходимую медицинскую помощь. Летчик испытывает серьезные проблемы с зубами, которые начались еще после пыток в Либерии.

"Мне вообще сказали [дипломаты], что [Константину] отказали в посещении стоматолога. Они [дипломаты] направляли запрос, им отказали, сказали, пусть Константин забудет об этом", - рассказала Виктория.

Также она сообщила, что надеется на обсуждение дальнейшей судьбы Константина Ярошенко в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что постарается добиться помилования для Ярошенко накануне встречи президентов двух стран. Она отметила, что помилование российского летчика стало бы важным шагом для налаживания отношений между Россией и США. Ранее Ярошенко обратился к Москальковой с письмом, в котором пожаловался на пытки, плохие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в американской тюрьме.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере. В середине июня он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери (штат Коннектикут), рассчитанную на содержание более 1 тыс. 400 заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой о выдаче Ярошенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Судебные преследования россиян за рубежом
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
США Россия Либерия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
5
Минтруд: смягчение параметров пенсионного возраста в ходе реформы не планируется
6
МИД России пообещал зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов
7
Строительство участка "Тавриды" в Крыму приостановили после обнаружения большой пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!