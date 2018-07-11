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Дело Дионисия Золотова о крупном мошенничестве в отношении сокамерника направлено в суд

Происшествия
11 июля, 12:51 UTC+3 МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Отмечается, что обвиняемый был неоднократно судим за мошенничество

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Дионисия Золотова - заключенного столичного СИЗО "Водник", где был найден мертвым топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов, - о мошенничестве на 80 млн рублей направлено в суд.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, уголовное дело в отношении заключенного, похитившего у сокамерника более 80 млн рублей, направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. "В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заключенного СИЗО №5. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - отметили в надзорном ведомстве.

Как стало известно ТАСС, обвиняемый по данному делу - юрист Дионисий Золотов, неоднократно судимый за мошенничество.

Как полагает следствие, в феврале-марте 2017 года заключенный при помощи сообщников убедил одного из сокамерников, что может решить вопрос об изменении ему меры пресечения и переквалификации предъявленного обвинения на менее тяжкое. "В качестве вознаграждения для должностных лиц правоохранительных органов он потребовал 80 млн рублей. При этом в действительности заключенный и его сообщники не имели возможности и намерения передавать кому-либо указанную сумму. Полученные денежные средства были похищены", - сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в Генпрокуратуре, дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы.

Дело о мошенничестве

Топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов был заключен под стражу в декабре 2016 года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей, вину не признал. Тело Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями было найдено 18 марта 2017 года в камере следственного изолятора. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее адвокат Денис Никитенко сообщил ТАСС, что, согласно материалам дела, в феврале 2017 года бывший муж советника гендиректора Роскосмоса Валентины Ракитиной Евдокимов попросил собрать экс-супругу 80 млн рублей за переквалификацию его уголовного дела и освобождение из-под стражи. Как считает следствие, организовать это Евдокимову обещал его сокамерник Дионисий Золотов через своего адвоката Александра Малофеева. После передачи денег и смерти Евдокимова в СИЗО Ракитина обратилась в ФСБ России с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества, по которому были привлечены Золотов и Малофеев, в отношении ее самой было возбуждено дело за посредничество в передаче взятки в особо крупном размере. В апреле этого Генпрокуратура признала его неправомерным, а Ракитина получила статус потерпевшей.

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