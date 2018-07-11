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Движение поездов на серой ветке московского метро нарушено из-за инцидента с пассажиром

Происшествия
11 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Нет движения от "Савеловской" до "Отрадного" в направлении из центра

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом столичная подземка сообщила в среду в Twitter.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от "Савеловской" до "Отрадного" в направлении из центра из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что сбой в движении поездов на линии произошел из-за падения мужчины на рельсы на станции "Владыкино". 

"Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Владыкино", движение поездов ограничено", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время тело извлечено, ведется работа по восстановлению движения поездов.

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