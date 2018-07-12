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Вспышку АЧС выявили на крупном свинокомплексе в Калининградской области

Происшествия
12 июля, 17:09 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, июля. /ТАСС

Создана комиссия по оценке масштабов ЧП

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КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена на крупном свинокомплексе "Правдинское Свинопроизводство" в Калининградской области, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

"Свинокомплекс, где зафиксирована вспышка АЧС, в настоящее время находится на карантине. Создана комиссия по оценке масштабов ЧП, в комиссию вошли представители ветнадзора, министерства сельского хозяйства, других ведомств. Проводятся мероприятия по проверке всего поголовья свиней, осуществляется его поголовный скрининг, а также идет подготовка к уничтожению зараженного поголовья", - сказал он, подчеркнув, что губернатор Антон Алиханов держит ситуацию под личным контролем.

По данным из открытых источников, ЗАО "Правдинское Свинопроизводство" входит в группу компаний RBPI Group, которая занимается воспроизводством, выращиванием и откормом свиней на собственных свинокомплексах в Калининградской области и Нижегородской области. Свинокомплекс в Калининградской области рассчитан на 6200 свиноматок, полная производственная мощность его оценивается в 180-190 тыс. убойных свиней в год.

Комментарий руководства "Правдинского Свинопроизводства" пока получить не удалось.

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