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В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади почти 2 тыс. га

Происшествия
13 июля, 6:07 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 13, июля. /ТАСС

Крупные пожары зарегистрированы в Горном и Намском районах республики

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ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили в Якутии 10 лесных пожаров на площади почти 2 тыс. га, сообщили в департаменте по лесным отношениям региона.

"За прошедшие сутки лесопожарными формированиями и привлеченными лицами ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади 1 986 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, крупные пожары зарегистрированы в Горном (2,5 тыс. га) и Намском (5,5 тыс. га) районах республики.

К утру пятницы, по данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, в регионе остаются действующими 114 лесных пожаров на площади 63,5 тыс. га, что составляет свыше 80% площади лесных пожаров на Дальнем Востоке.

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