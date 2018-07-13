Число поврежденных и разрушенных паводками мостов в Забайкалье возросло почти до 40

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Число мостов, пострадавших от паводков в Забайкалье, выросло с 27 до 37. Из них 14 - разрушены, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

"На автодорогах общего пользования Забайкальского края повреждены 37 мостов, из них 14 разрушены. Сохраняется перелив участка федеральной автодороги Р-297 "Амур" и участка внутригородской автодороги в Чите ", - говорится в сообщении. 11 июля министерство территориального развития региона сообщало о 27 пострадавших мостах.

По данным регионального ГУ МЧС, на территории шести муниципалитетов Забайкальского края подтопленными остаются 14 населенных пунктов, 237 жилых домов с населением более 2 тыс. человек. "Всего за период прохождения паводка эвакуированы свыше 2 тыс. человек, из них в семи пунктах временного размещения находятся 143 человека, в том числе 43 ребенка", - добавили в пресс-службе губернатора.

Глава региона Наталья Жданова в пятницу выехала в пострадавшие районы края, чтобы оценить ущерб, нанесенный жилью и инфраструктуре, и пообщаться с местными жителями.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июня подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На всей территории всего края введен режим ЧС. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.