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Ураган оставил без света более 2 тыс. человек на Ставрополье

Происшествия
13 июля, 8:00 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 13, июля. /ТАСС

Без электричества остались жители Ясная Поляны

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ПЯТИГОРСК, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек остались без света в поселке Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края из-за прошедшего в ночь на пятницу ливня с ураганом, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Сильный ветер повалил деревья, порваны провода, пострадали газовые трубы. Без электричества осталась вся Ясная Поляна, там около 2 тыс. человек", - сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Также частично нарушено электроснабжение в поселке Юца, обесточен ряд домов в станице Ессентукской.

Аварийные службы ведут восстановительные работы.

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