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Более 500 туристов отдыхают в Приэльбрусье, куда сель закрыл дорогу

Происшествия
13 июля, 10:19 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, июля. /ТАСС

Среди них 33 иностранные группы - 207 человек

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НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Более 500 туристов, в том числе 207 иностранцев, находятся в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу селевой поток закрыл единственную дорогу, ведущую к курорту "Эльбрус", сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"В МЧС зарегистрировано 82 группы, находящихся на туристических маршрутах в районе Приэльбрусья, 567 человек. Среди них 33 иностранные группы - 207 человек", - сказал Беров.

По данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, восстановить движение по перекрытой дороге планируется к 14:00. "Отрезанным остается населенный пункт Терскол с населением 1157 человек", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. Дорога перекрыта, на месте работают более 10 единиц техники и 17 человек. МЧС попросило водителей воздержаться от поездок в этом направлении. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.

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