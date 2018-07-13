Более 500 туристов отдыхают в Приэльбрусье, куда сель закрыл дорогу

НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Более 500 туристов, в том числе 207 иностранцев, находятся в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу селевой поток закрыл единственную дорогу, ведущую к курорту "Эльбрус", сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"В МЧС зарегистрировано 82 группы, находящихся на туристических маршрутах в районе Приэльбрусья, 567 человек. Среди них 33 иностранные группы - 207 человек", - сказал Беров.

По данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, восстановить движение по перекрытой дороге планируется к 14:00. "Отрезанным остается населенный пункт Терскол с населением 1157 человек", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. Дорога перекрыта, на месте работают более 10 единиц техники и 17 человек. МЧС попросило водителей воздержаться от поездок в этом направлении. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.