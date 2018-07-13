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Силовики освободили похищенного владельца агрохолдинга "Орловская нива" Сергея Будагова

Происшествия
13 июля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Жизни и здоровью бизнесмена ничто не угрожает

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Силовики освободили в Туле владельца агрохолдинга "Орловская нива" Сергея Будагова, похищенного в Орле 10 июля. Людей, причастных к похищению, задержали. Об этом ТАСС сообщила в пятницу начальник пресс-службы СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева.

"В ходе тщательно спланированной спецоперации Сергей Будагов освобожден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала она.

Неизвестные 10 июля остановили автомобиль, в котором ехал бизнесмен. Будагова и его водителя связали. В районе кладбища предпринимателя пересадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении, водителя оставили в автомобиле. Региональный СУ СК возбудил уголовное дело.

В 2016 году ЗАО "Орловская нива" перерегистрировали в Тульской области, однако 7 июля 2018 года, за несколько дней до похищения, Будагов сообщил, что намерен вновь зарегистрировать компанию в Орловской области.

По мнению бизнес-омбудсмена по Орловской области Евгения Лыкина, похищение Будагова не связано с возвращением компании в регион. "Что касается причин произошедшего, я не склонен думать, что это связано с его профессиональной деятельностью. <…> Сергей Николаевич является серьезным предпринимателем региональным. Решение, которые он принимает, регистрироваться в Орловской или там Тульской, Липецкой или любой другой области, знаете, это скорей политические шаги, пиарные. Они не оказывают существенного влияния на бюджет", - сказал ТАСС Лыкин, добавив, что налоговые поступления от деятельности агрохолдинга поступали в бюджет Орловской области.

В декабре 2016 года Будагова подозревали во взяточничестве. По версии следствия, он дал 5 млн рублей начальнику департамента имущества и землепользования Орловской области Андрею Синягову. В феврале 2017 года его оправдали.

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