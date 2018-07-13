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ВС Татарстана взыскал 50 тыс. рублей с МВД РФ за смерть человека после пыток полицейскими

Происшествия
13 июля, 11:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, июля. /ТАСС

Проходившие по делу стражи порядка получили условные сроки

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КАЗАНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Дроздова - брата умершего после пыток в отделе полиции "Юдино" УМВД РФ по Казани Павла Дроздова - и увеличил сумму компенсации морального вреда с 10 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Дроздова на решение Кировского районного суда. Решение суда первой инстанции было изменено, размер компенсации морального вреда был увеличен с 10 тыс. до 50 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Как уточнили в Казанском правозащитном центре, заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова 1 февраля 2012 года доставили в отдел полиции "Юдино" УМВД по Казани. По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его с помощью ремня и веревок, вскоре Павел Дроздов умер.

Через восемь месяцев после произошедшего правозащитники добились возбуждения уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" в отношении сотрудников полиции. В ноябре 2017 года Кировский районный суд приговорил фигурантов дела Сергея Петикина к четырем годам лишения свободы условно, его брата Алексея, а также Эдуарда Болгарова и Олега Бачурова - к 3,5 года условно.

Сергей Дроздов в своем исковом заявлении просил взыскать с МВД России 2 млн 84 тыс. рублей за нравственные страдания, которые он перенес в связи с избиением его брата, запечатленным на записи с камеры видеонаблюдения.

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