Следствие просит продлить домашний арест Серебренникову до 22 августа

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следствие просит Басманный суд Москвы продлить домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Басманный суд поступило ходатайство следствия о продлении Серебренникову меры пресечения в виде домашнего ареста до 22 августа, оно будет рассмотрено 18 июля, в 09:00 мск", - сказала собеседница агентства.

Также суд 18 июля рассмотрит просьбу следствия о продлении до 19 сентября домашнего ареста бывшей сотруднице Министерства культуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.

Басманный суд Москвы 17 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом о хищении бюджетных средств Минкультуры РФ, где он является обвиняемым, добавили в пресс-службе суда.

"Из Мосгорсуда поступил материал об ограничении в ознакомлении с материалами дела обвиняемого Серебренникова и его адвокатов, пересмотр которого назначен на 17 июля", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее Мосгорсуд отменил постановление об ограничении Серебренникова с материалами и отправил дело на пересмотр в Басманный суд столицы.

Дело Серебренникова

Ранее Басманный суд Москвы установил для Серебренникова срок ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля. Всем фигурантам этого дела вменяется мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следственные действия по делу завершены, обвинения, помимо Серебренникова, предъявлены продюсерам Алексею Малобродскому и Юрию Итину, а также бывшему руководителю департамента Минкультуры РФ Софье Апфельбаум. Продюсер Екатерина Воронова обвиняется заочно, так как находится за границей. В отдельное производство выделено дело бывшего бухгалтера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" режиссера Серебренникова.

Следствие для обеспечения возмещения ущерба наложило арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, приобретенную в период совершения хищения, автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения и денежные средства.