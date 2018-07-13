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Врио главы Орловской области назвал похищение бизнесмена Будагова вызовом для региона

Происшествия
13 июля, 11:37 дата обновления: 13 июля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Андрей Клычков пообещал дать отпор

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ТАСС, 13 июля. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков назвал похищение владельца крупнейшего в регионе агрохолдинга "Орловская нива" Сергея Будагова вызовом для всего региона. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу, комментируя освобождение силовиками предпринимателя на территории Тульской области.

Неизвестные 10 июля остановили автомобиль, в котором ехал бизнесмен, после чего связали самого Будагова и его водителя. В районе кладбища предпринимателя пересадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении, водителя оставили. Региональный СУ СК возбудил уголовное дело. В пятницу стало известно, что силовики освободили Будагова в Туле, людей, причастных к похищению, задержали.

"Это вопиющее преступление всколыхнуло всю область. И дело не только в том, что оно было совершено против известного предпринимателя, заинтересованного в развитии на территории области успешного бизнеса. Это преступление направлено, в первую очередь, против жизни и здоровья человека, против общественной безопасности и спокойствия. Это не просто похищение человека, это вызов всей Орловской области, и этому вызову мы дадим отпор", - сказал Клычков.

В правительстве Орловской области после случившегося создали оперативный штаб. "Мы находились в постоянном взаимодействии с силовыми ведомствами. Предоставили всю имеющуюся у нас информацию и необходимые ресурсы", - отметил врио губернатора. Он добавил, что при необходимости предпринимателю и его семье окажут поддержку.

Агрохолдинга "Орловская нива" - одно их крупнейших предприятий региона, занимается производством мясной, молочной продукции, консервированных изделий. В состав холдинга входит шесть предприятий, общая площадь сельхозугодий составляет 30 тыс. га.

В 2016 году ЗАО "Орловская нива" было перерегистрировано в Тульской области. 7 июля 2018 года, за несколько дней до похищения, Будагов сообщил, что намерен зарегистрировать компанию снова в Орловской области.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
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Тульская область Орловская область
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