В пострадавших от паводка Чите и ее пригородах снизился уровень воды

ТАСС, 14 июля. Уровень воды в пострадавших от паводка районах Забайкальского края продолжает снижаться, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В течение суток в Чите и пригородных районах наблюдается устойчивый спад уровня воды. У дамбы на реке Чита он уменьшился на 7 см. По состоянию на 06:00 мск в Забайкальском крае остаются подтопленными 363 жилых дома и пять придомовых территорий многоэтажных домов в 18 населенных пунктах", - сказали в ведомстве.

В то же время пресс-секретарь министерства территориального развития Забайкальского края Любовь Литвинова сообщила, что на севере Читы частично обрушился пострадавший от разлива реки автомобильный мост. "Произошло обрушение двух пролетов и одной опоры моста", - сказала она.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС и другие оперативные службы откачали воду из 150 жилых домов и почти с 70 придомовых территорий, укреплено 76 м защитных дамб, прорыто 120 м водоотводных каналов, расчищено 500 м дорог, эвакуировано 47 голов скота. "К работам привлечены более 1,3 тыс. человек, задействованы около 400 единиц техники, из них четыре воздушных судна и 47 плавсредств", - добавили в МЧС.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десятки населенных пунктов, пострадали многие районы. На территории всего края введен режим ЧС.