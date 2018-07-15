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От паводка в Забайкалье с 8 июля пострадали 29 населенных пунктов

Происшествия
15 июля, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Из зоны затопления отселены почти 2000 человек, в том числе около 400 детей

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 730 домов в 29 населенных пунктах пострадали с 8 июля от паводка, вызванного проливными дождями в Забайкальском крае. Об этом сообщает МЧС России. На данный момент в зоне затопления остаются более 300 домов.

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"В результате продолжительных ливневых дождей и снеготаяния в горах, подъема уровней воды в реках оказались подтоплены в 29 населенных пунктах 731 жилой дом, 28 придомовых территорий многоэтажных домов, свыше 1700 приусадебных и более 2700 дачных участков", - говорится в сообщении МЧС. Водой повреждены 27 автомобильных мостов, 13 из них разрушены полностью. В безопасные места отселены почти 2000 человек, в том числе около 400 детей. В пунктах временного размещения остаются 114 человек.

"По состоянию на 06:00 мск 15 июля в 23 населенных пунктах остаются подтопленными более 300 жилых домов, в которых проживают почти 1900 человек", - уточнили в МЧС. В министерстве отметили, что в Чите и пригородных районах наблюдается незначительный спад уровня воды.

Во всех пострадавших населенных пунктах работают спасатели, которые оказывают всю необходимую помощь местным жителям, а также восстановительные бригады. Они откачивают воду, укрепляют дамбы, очищают придомовые территории. Только за сутки укреплено 300 м защитных дамб, очищены 20 придомовых территорий.

В ликвидации последствий паводка задействовано более 1300 человек, используется 380 единиц техники.

"По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" 15 июля на территорию Забайкальского края продолжит оказывать незначительное влияние циклон, сопровождающийся выпадением осадков и усилением ветра до 16 м/с", - говорится в сообщении МЧС.

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