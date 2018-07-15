Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в Минераловодском районе Ставропольского края. Трое из пострадавших госпитализированы, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.

"14 июля в 23:20 на ФАД "Кавказ" Минераловодского района автомобиль марки LADA Kalina допустил касательное столкновение с LADA Priora. Один из автомобилей вытолкнуло на встречное движение, где произошло столкновение с Mercedes и LADA Granta, двое погибли и пять получили ранения", - сказал собеседник агентства.

По информации Центра медицины катастроф, одна девушка погибла на месте, вторая скончалась в реанимации, а из пяти пострадавших четверо мужчин в состоянии средней тяжести и один получил черепно-мозговую травму, его состояние врачи оценивают, как тяжелое.

"Девочка 17 лет погибла на месте. Еще одна 19 лет скончалась в реанимации. Один из пострадавших находится в отделении нейрохирургии с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. Еще четверо в состоянии средней тяжести", - уточнили ТАСС в региональном Центре медицины катастроф.