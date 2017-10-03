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Завершена реконструкция 15-километрового участка дороги между Кубанью и КЧР

В стране Северный Кавказ
3 октября, 18:08 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, октября. /ТАСС

До конца года в КЧР собираются отремонтировать свыше 50 километров дорог регионального значения

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ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Завершена реконструкция 15-километрового участка автодороги Майкоп - Карачаевск, соединяющей Краснодарский край с курортными зонами в Архызского ущелья Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"На сегодня работы по реконструкции дороги на указанном участке завершены и ведется обустройство автотрассы, производится установка дорожных знаков, металлических ограждений, а также разметка дороги. По поручению главы КЧР Рашида Темрезова он (участок дороги - прим. ТАСС) был включен в республиканскую адресную инвестпрограмму ремонта дорог регионального значения за счет средств дорожного фонда республики", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в управлении Карачаевочеркесавтодор, в 2018-2019 годах планируется провести реконструкцию еще 15 километров этой трассы.

Всего, по данным ведомства, до конца 2017 года в КЧР планируется отремонтировать и реконструировать более 50 километров дорог регионального значения, что позволит сократить износ дорожного полотна трасс республики почти на 4%.

По данным министерства строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии, за последние три года в республике отремонтировано и реконструировано более 165 автомобильных дорог регионального значения, что в 3,9 раза больше, чем за предыдущие десять лет.

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