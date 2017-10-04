Энергетики КЧР планируют за два года сэкономить 11 млн рублей на ремонте ЛЭП

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Энергетики Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) за 2016-2017 год планируют сэкономить порядка 11 млн рублей на ремонте линий электропередачи (ЛЭП) за счет выполнения работ своими силами, а не подрядчиками. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель филиала МРСК Северного Кавказа "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в группу компаний "Россети") Надежда Алакаева.

"Если в прошлом году на ремонт и техобслуживание всех 7 тыс. км ЛЭП и подстанций в республике было затрачено 134 млн рублей, а в позапрошлом 141 млн рублей, то в этом году в программе ремонта заложено около 132 млн рублей. Экономия за два года (2016-2017 год - прим. ТАСС) примерно на 11 млн рублей стала возможной из-за того, что компания привлекает к ремонту меньше подрядных организаций. То есть основной объем работ мы выполняем своими силами", - пояснила Алакаева.

Она отметила, что такая оптимизация расходов не отражается на качестве проводимых работ. "Более того, это позволяет не только сэкономить средства, но и дает возможность повысить квалификацию специалистов филиала, задействованных в ремонтных работах", - добавила Алакаева.

По данным компании, по программе ремонта 2017 года энергетики за январь-август освоили 87,7 млн рублей, что составляет 77% от годового плана. В прошлом году за аналогичный период времени было освоено 79,8 млн рублей (71%). Представитель компании уточнила, что накануне карачаево-черкесские энергетики получили паспорт готовности к зиме. К работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок на сети подготовлены автотранспорт и спецтехника, на 100% укомплектован аварийный запас оборудования, к возможной ликвидации аварий и нештатных ситуаций в постоянной готовности находятся 10 аварийно-ремонтных бригад.

"Карачаево-Черкесскэнерго" осуществляет электроснабжение на территории Карачаево-Черкесии. Протяженность сети составляет 7,03 тыс. км, годовой объем передачи электроэнергии по сетям - более 1 млрд кВт/ч.