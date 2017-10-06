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Карачаево-Черкесия полностью подготовлена к отопительному сезону

В стране Северный Кавказ
6 октября, 15:52 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 6, октября. /ТАСС

В ходе подготовки к зиме сделаны запасы в объеме 700 тонн жидкого топлива и 300 тонн угля

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ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) на 100% готова к зиме, все подготовительные мероприятия завершены в срок, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ республики.

"Готовность жилищно-коммунального комплекса КЧР к работе в осенне-зимний период на начало октября составило 100%. Надеемся, отопительный сезон, как и прошлом году, проведем без существенных проблем, для этого предприняты все меры", - отметили в министерстве.

В частности, к отопительному сезону подготовлены все 242 котельных республики, более 1,2 тыс. домов, более 2,9 тыс. км водопроводных и 232,6 км тепловых сетей. "Кроме того, в городе Карачаевске и микрорайоне Московский Усть-Джегуты заменены тепловые сети протяженностью более 1,1 км", - добавил собеседник агентства. Сделаны также необходимые запасы жидкого топлива в объеме 700 тонн, а также 300 тонн угля.

Отопительный сезон обычно в республике начинается после 15 октября в зависимости от погодных условий. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов.

По данным республиканского гидрометцентра, в КЧР с 26 сентября среднесуточная температура была ниже климатической нормы где-то на 4-7 градусов, днем в эти дни воздух прогревался до 10-15 градусов. С 5 октября температура повышается в регионе и в выходные местами ожидается до 22 градусов тепла.

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