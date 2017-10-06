Горнолыжный сезон на Архызе откроется в начале декабря

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии откроется в начале декабря, сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев, который в пятницу принимает участие в работе проходящего во Владикавказе III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение".

"В последние годы мы все раньше открываем сезон. Это положительно сказывается и на посещаемости курортов, поскольку, чем раньше начинается сезон, тем дольше курорт работает. На Архызе в этом году уже был первый снег, а значит, можем предполагать, что нас будет ждать ранняя зима, и длинный курортный сезон. Предположительно, сезон откроется в начале декабря", - сказал он. Тапаев отметил, что на северном склоне курорта строят новую канатную дорогу, которая в будущем позволит открыть новые горнолыжные трассы общей протяженностью более 10 км.

"Мы планируем завершить все инфраструктурные объекты в течение двух лет, и "Архыз" станет курортом федерального масштаба. Добавится обширная летняя программа, и курорт сможет принимать гостей зимой и летом", - добавил он.

Строительство четвертой канатной дороги на "Архызе" началось в сентябре. Она позволит продлить зимний сезон на курорте на месяц. Планируется, что подъемник достроят в 2018 году. Следующие этапы освоения северного склона предполагают оборудование горнолыжных трасс, создание системы искусственного снегообразования, строительство технических помещений, моста через реку Архыз и автомобильных дорог.

Курорт "Архыз" открылся в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе 14,8 километра горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.