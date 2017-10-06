Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горнолыжный сезон на Архызе откроется в начале декабря

В стране Северный Кавказ
6 октября, 17:31 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, октября. /ТАСС

На северном склоне курорта строят канатную дорогу, которая позволит открыть трассы длиной 10 км

Поделиться
Материал из 1 страницы
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз"

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии откроется в начале декабря, сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев, который в пятницу принимает участие в работе проходящего во Владикавказе III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение".

"В последние годы мы все раньше открываем сезон. Это положительно сказывается и на посещаемости курортов, поскольку, чем раньше начинается сезон, тем дольше курорт работает. На Архызе в этом году уже был первый снег, а значит, можем предполагать, что нас будет ждать ранняя зима, и длинный курортный сезон. Предположительно, сезон откроется в начале декабря", - сказал он. Тапаев отметил, что на северном склоне курорта строят новую канатную дорогу, которая в будущем позволит открыть новые горнолыжные трассы общей протяженностью более 10 км.

"Мы планируем завершить все инфраструктурные объекты в течение двух лет, и "Архыз" станет курортом федерального масштаба. Добавится обширная летняя программа, и курорт сможет принимать гостей зимой и летом", - добавил он.

Строительство четвертой канатной дороги на "Архызе" началось в сентябре. Она позволит продлить зимний сезон на курорте на месяц. Планируется, что подъемник достроят в 2018 году. Следующие этапы освоения северного склона предполагают оборудование горнолыжных трасс, создание системы искусственного снегообразования, строительство технических помещений, моста через реку Архыз и автомобильных дорог.

Курорт "Архыз" открылся в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе 14,8 километра горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама