Депутат Госдумы: в России необходимо ввести обязательную классификацию горнолыжных трасс

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Включение российских горнолыжных трасс в список объектов туриндустрии, подвергающихся обязательной классификации, поможет улучшить качество курортов. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Рабочая группа депутатов ранее подготовила соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии".

"В 2014 [году] приказом Минкульта утвержден порядок классификации объектов туриндустрии, включающий горнолыжные трассы, однако данная классификация имеет добровольный характер. Наше предложение - сделать данную классификацию обязательной. Это позволит выявить недобросовестных участников рынка, содержащих и предлагающих услуги на горнолыжных трассах не на должном уровне. Обязательная классификация будет способствовать повышению качества инфраструктуры объектов, потребитель будет достоверно проинформирован о качестве трасс и уровне их инфраструктуры", - пояснил он.

По мнению Кривоносова, "туристы должны получать за свои деньги услуги, предлагаемые на горнолыжных трассах, на качественном уровне".

"В разгар горнолыжного сезона мы часто наблюдаем такую ситуацию на горнолыжных курортах: на подъемники пропускают людей больше, чем предусмотрено правилами безопасности и пропускной способностью. Гигантские очереди к подъемникам - это отнюдь не уровень сервиса. Пропускная способность трасс и подъемников имеет свои ограничения. В результате перегруза трасс возрастает вероятность опасных ситуаций для жизни и здоровья отдыхающих", - сказал депутат.

Кривоносов отметил, что владельцев курортов заранее предупредят о проведении классификации, что даст им возможность подготовить трассы и "довести показатели до требуемого уровня".

"На данный момент сложно сказать, какие трассы… СКФО (Северо-Кавказского федерального округа - прим. ТАСС) могут не пройти классификацию, в любом случае им будет присвоена соответствующая их уровню категория. Я знаю, что есть трассы недостаточно хорошего качества, но я надеюсь, что они подтянут свои параметры к моменту введения классификации", - отметил зампредседателя комитета.

О курортах СКФО

На Северном Кавказе работает пять туристко-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ). Их развитие ведется в несколько этапов. В первую очередь, в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных ОЭЗ СКФО, строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне.

После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии. Также в Карачаево-Черкесии принимает туристов горнолыжный курорт Домбай, проект модернизации которого по итогам прошлого года вошел в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.