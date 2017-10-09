Солисты из Северной Осетии победили на конкурсе молодых оперных певцов во Владикавказе

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ВЛАДИКАВАКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Сразу два представителя Республики Северная Осетия - Алания стали победителями международного конкурса молодых оперных певцов имени П. Лисициана во Владикавказе, сообщили в пресс-службе конкурса.
"Завершившийся во Владикавказе V Международный конкурс молодых оперных певцов имени П.Лисициана назвал имена новых лауреатов. Впервые за все время существования этого конкурса сразу два представителя РСО - Алания стали победителями. В номинации "оперный раздел" жюри отдало свои симпатии солисту Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Шота Чибирову и студенту ГИТИСа Дзамболату Дулаеву", - сказали в пресс-службе.
Еще двое представителей Северной Осетии - Алексей Шаповалов и Мария Нетребина из Владикавказа - стали лауреатами. Конкурс, проводимый при поддержке Благотворительного фонда "Открытое море талантов" (Москва), собрал во Владикавказе, на родине Павла Лисициана, 58 участников из городов России и восьми стран мира. Жюри конкурса возглавила народная артистка РФ, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.