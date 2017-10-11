В Минеральных Водах пройдет четвертый образовательный форум

Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 19:34
Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт 11 октября, 19:31
Группа ERIELL не ведет работу по финансированию клуба из Ташкента для КХЛСпорт 11 октября, 19:19
Макаревич впервые представит нотные сборники "Машины времени"Культура 11 октября, 19:10
Бутенко: РФС найдет персонал для тестирования системы видеоповторов в КраснодареСпорт 11 октября, 19:10
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Дагестане 19 октябряВ стране 11 октября, 19:08
Глава МИД КНДР: наше ядерное оружие – это защита суверенитета страныМеждународная панорама 11 октября, 19:01
Комитет Госдумы по бюджету рассмотрит все варианты поддержки ДагестанаСеверный Кавказ 11 октября, 18:50
Путин: страны ЕврАзЭС утвердили основные направления цифровой повестки Союза до 2025 годаЭкономика и бизнес 11 октября, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Образовательный форум пройдет в Минеральных Водах (Ставропольский край) во Дворце культуры железнодорожников. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Минераловодского городского округа.
"Во Дворце культуры железнодорожников 16 октября соберутся школьники и студенты профтехучилищ Кавминвод", - отмечается в релизе.
В форуме примут участие представители правительства Ставропольского края, министерства образования и молодежной политики, руководители управлений образования администраций муниципальных районов и городских округов Кавминвод. По утверждению организаторов форума, их целью является возвращение престижа рабочим профессиям и решение острой кадровой проблемы. Участники форума посетят мастер-классы, круглые столы, покажут презентации.
Городской округ на форуме представит Минераловодский колледж железнодорожного транспорта - единственное образовательное учреждение Ставропольского края, которое готовит специалистов для Северо-Кавказской железной дороги.
Форум откроется в понедельник, 16 октября.