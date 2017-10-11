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В Минеральных Водах пройдет четвертый образовательный форум

В стране Северный Кавказ
11 октября, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Целью мероприятия является возвращение престижа рабочим профессиям

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Образовательный форум пройдет в Минеральных Водах (Ставропольский край) во Дворце культуры железнодорожников. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Минераловодского городского округа.

"Во Дворце культуры железнодорожников 16 октября соберутся школьники и студенты профтехучилищ Кавминвод", - отмечается в релизе.

В форуме примут участие представители правительства Ставропольского края, министерства образования и молодежной политики, руководители управлений образования администраций муниципальных районов и городских округов Кавминвод. По утверждению организаторов форума, их целью является возвращение престижа рабочим профессиям и решение острой кадровой проблемы. Участники форума посетят мастер-классы, круглые столы, покажут презентации.

Городской округ на форуме представит Минераловодский колледж железнодорожного транспорта - единственное образовательное учреждение Ставропольского края, которое готовит специалистов для Северо-Кавказской железной дороги.

Форум откроется в понедельник, 16 октября.

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