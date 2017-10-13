На Ставрополье начался отопительный сезон

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Ставрополе и ряде других городов Ставропольского края, в частности в Ессентуках и Георгиевске, в остальных муниципалитетах отопление включат к понедельнику, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы регионального министерства ЖКХ Наталия Колесникова.

"О начале отопительного сезона помимо Ставрополя отчитались администрации Ессентуков, Грачевского района, Кировского и Георгиевского городских округов. 15 октября потеплеют батареи у жителей многоквартирных домов Александровского и Труновского районов, 16 октября - у жителей Невинномысска и Кисловодска", - сообщила Колесникова.

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней становится меньше 8 градусов. Однако социальные объекты в крае - детские сады, школы и больницы - подключают к отоплению раньше.

Более 99% многоквартирных домов в Ставропольском крае получили паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду, добавила Колесникова.