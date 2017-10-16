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Венецианский струнный квартет выступит на музыкальном фестивале им. Темирканова в Нальчике

В стране Северный Кавказ
16 октября, 11:40 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 16, октября. /ТАСС

На фестиваль также приедет заслуженный артист России Михаил Гужов

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НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Пять концертов пройдут в Нальчике в рамках Международного фестиваля симфонической музыки им. Народного артиста СССР Юрия Темирканова. Кроме концертов с участием известных российских артистов, запланировано выступление венецианского струнного квартета, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства культуры Кабардино-Балкарии.

"Открытие VI Международного фестиваля симфонической музыки им. Юрия Темирканова состоится 23 октября. Приезжает заслуженный артист РФ Михаил Гужов. В его программе "Бас на бис" прозвучат произведения из репертуара Федора Шаляпина, арии из опер Джузеппе Верди, Петра Чайковского, романсы Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и других композиторов, а также русские народные песни", - уточнили в пресс-службе.

По информации ведомства, в рамках фестиваля на сцене Государственного музыкального театра пройдут пять концертов - с 23 октября по 1 декабря. На одном из них выступят и иностранные гости - венецианский струнный квартет ("Quartetto di Venezia") и гобоист Джанфранко Бортолато.

"Это один из ведущих европейских коллективов именно струнного жанра. Более чем за 25 лет совместной деятельности, музыканты приобрели мировую известность, выступали в лучших концертных залах всех континентов, заслужили восторги ведущих музыкальных критиков. В Нальчике в их исполнении прозвучат произведения Дж. Верди, В. Моцарта и Л. Бетховена", - заметили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что все концерты будут бесплатными и открыты для всех ценителей музыки. Фестиваль им. Юрия Темирканова традиционно проходит при поддержке министерств культуры Российской Федерации и КБР.

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