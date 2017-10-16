Около 20 модельеров представили свои коллекции на фестивале моды "Этнополис" в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Около 20 модельеров и дизайнеров представили свои коллекции на фестивале этнической и современной моды "Этнополис" в Махачкале, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства по национальной политике Дагестана.
"Фестиваль этнической и современной моды "Этнополис" прошел во второй раз в Доме дружбы в Махачкале. Участие в показе приняли около 20 дизайнеров, модельеров, учащихся и педагогов творческих специальностей", - сказал представитель министерства.
По его словам, основная цель фестиваля в том, чтобы популяризировать национальные традиции народов Дагестана через национальные и современные наряды. "Интерес к этнической моде увеличивается с каждым годом. Это связанно с осознанием людей своей аутентичности, их стремлением не забывать свои истоки", - отметил заместитель министра по национальной политике Дагестана Арсен Махмудов.
Первый показ этнической и современной моды "Этнополис" прошел в республиканском Доме дружбы в Махачкале в октябре 2016 года. Тогда 23 участника фестиваля представили 19 коллекций в современном и этническом стилях.