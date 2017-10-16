Число детей, занимающихся шахматами, в КЧР за два года увеличилось вдвое

ЧЕРКЕССК, 16 октября. /ТАСС/. Количество детей, увлекающихся шахматами, за последние два года в Карачаево-Черкесии возросло почти в два раза и составило более тысячи человек. Об этом в понедельник сообщил ТАСС президент Федерации шахмат КЧР Казбек Акбаев.

"Отрадно, что интерес к шахматам в республике растет. За последние два года число детей, занимающимся этим интеллектуальным видом спорта, увеличилось почти вдвое - до более 1 тыс. человек. Этому, в частности, способствует открытие при общеобразовательных школах КЧР секции по шахматам", - сказал Акбаев.

По его мнению, дальнейшему развитию этого вида спорта будет способствовать и введение обязательного урока по шахматам в школах. "Ввод обязательных уроков по шахматам в школе будет способствовать популяризации шахмат, а также повышению успеваемости школьников. Шахматы развивают логическое мышление, учат вдумчивости и терпению, считаю, что все это положительно отразится не только на изучении таких предметов, как математика и физика, но и в целом на образовательном процессе", - отметил эксперт.

Как сообщала ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, министерство в ближайшие два года планирует сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов.