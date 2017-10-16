В нацпарке "Кисловодский" отреставрировали барельефы Лермонтова и Ленина

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КИСЛОВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Барельефы поэта Михаила Лермонтова и вождя революции Владимира Ленина отреставрировали в этом году в Национальном парке "Кисловодский". Открытие обновленного изображения поэта, день рождение которого отмечалось 15 октября, состоялось в понедельник, сообщили ТАСС в дирекции парка.
"В этом году нам удалось отреставрировать сразу два известных памятника в национальном парке - это барельефы Ленина и Лермонтова, а также привести в порядок их территорию", - рассказал ТАСС директор парка Дмитрий Науменко.
Ремонтные работы были проведены по инициативе дирекции парка за счет средств федерального бюджета. В церемонии открытия барельефа поэта приняли участие представители дирекции государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, культурная общественность и почитатели его творчества. На открытии поэты Северного Кавказа прочли свои стихи и принесли цветы.
Оба барельефа считаются достопримечательностями курорта. Изображение Лермонтова находится на исторической каменной лестнице, от несохранившейся до наших дней старинной Ресторации, описанной поэтом в "Герое нашего времени", к Колоннаде и Нарзанной галерее. После Великой Отечественной войны, в 1949 году, на месте старой лестницы была сооружена новая каменная и обустроена Лермонтовская площадка. Верхний марш сохранившейся лестницы, по которой некогда ходил Лермонтов, закрыли стеной из каменных блоков, а в круглой нише поместили скульптурный портрет поэта работы местного скульптора Ф.И. Перетятько.
Изображение Ленина на группе скал красного цвета в Кисловодском парке в 1924 году вырубили бакинские студенты. Трехметровый горельеф не сохранился и вскоре был заменен металлическим барельефом в углублении пятиконечной звезды работы скульптора Андреева и архитектора Еськова. После Великой Отечественной войны чуть ниже был создан небольшой мемориал, подножие скалы украсили карнизом из доломита, от проезжей дороги к скале была разбита наклонная клумба с двумя дорожками по сторонам.
С 15 по 20 октября на территории Кавказских Минеральных Водах проходят "Лермонтовские сезоны". В программе - всероссийский поэтический фестиваль, выставки живописи и фото, литературные митинги, кинопоказы и квест "Княжна Мери". Финалом многодневного арт-марафона станет традиционный Лермонтовский бал.