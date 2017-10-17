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Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбора

В стране Северный Кавказ
17 октября, 14:36 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Министр предложил создать сайты с перечнем объектов для ремонта на средства от сбора

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Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

© Зубайр Байраков/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти регионов, где будет введен курортный сбор, должны дать возможность туристам и жителям городов оценивать эффективность расходования поступающих средств. Для этого могут быть созданы открытые информационные площадки, считает министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Важно, чтобы мы сформировали открытость и возможность участия туристов в понимании того, что делают в регионах на собранные средства - это важный мотивационный фактор. Необходимо, чтобы любой потенциальный турист мог принять участие, дать какие-то советы, выразить отношение", - сказал он на совещании, посвященном подготовке регионов к проведению эксперимента по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой, которое прошло в Ставрополе.

По мнению Кузнецова, в регионах можно создать специализированные сайты, на которых будет представлен перечень объектов для ремонта и восстановления на средства от курортного сбора. В таком случае любой турист или житель курортного города мог бы ознакомиться с планируемыми вложениями в инфраструктуру.

В июле 2017 года Госдума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным ведомством за проведение эксперимента.

Введение курортного сбора направлено на развитие курортной инфраструктуры в российских регионах, собранные средства пойдут именно на эти цели. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.

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