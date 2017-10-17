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В Дагестане будут развивать этнографический и морской туризм

В стране Северный Кавказ
17 октября, 14:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 17, октября. /ТАСС

Необходимо развивать инфраструктуру не только на побережье, но и в горах республики, отметила Ольга Пирогова

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МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Туристские центры Дагестана войдут в стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. В рамках стратегии в Дагестане планируют развивать этнографический, гастрономический и морской туризм, сообщает министерство по туризму и народным художественным промыслам республики.

''В рамках разработки проекта стратегии федеральные эксперты в течение нескольких дней проводили исследования объектов на территории Дагестана, которые интересны туристам и где могут предоставить комплекс услуг. По словам декана факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации Ольги Пироговой, стратегия до 2035 года предполагает развитие в Дагестане ряда видов туризма, в первую очередь культурно-познавательного, в который входят этнографический, гастрономический и морской туризм - это пляжный и круизный'', - пояснили в пресс-службе.

Рабочая группа Минкавказа России побывала в Казбековском районе на территории инвестплощадки ''Рахат Вилладж'', в Сулакском каньоне и Чиркейском водохранилище, в Дахадаевском районе - ауле златокузнецов Кубачи, в мемориальном комплексе ''Ахульго'', на территории Хунзахского района - инвестиционных площадках в районе водопада Тобот, туристско-рекреационном комплексе ''Матлас'' и этнодоме села Сиух. Также эксперты изучили туристскую инфраструктуру побережья Каспийского моря, осмотрели строящийся туристический комплекс в городе Махачкале ''Атлантис Марина'', комплекс ''Джами'', инвестиционную площадку спортивно-туристического центра для развития водных видов спорта, туристские центры Дербента и другие.

''То, что надо вложить в стратегию, - это именно развитие инфраструктуры Дагестана, и не только на побережье, но и в горах. Я, например, вижу, что в Дагестане огромный потенциал для развития различных видов туризма. Поэтому надо внимательно все это изучить, описать и, соответственно, вложить в стратегию. Необходимо формировать отдельную стратегию развития туризма в Дагестане'', - цитирует пресс-служба слова Пироговой.

Как сообщалось, турпоток в Дагестан в 2016 году составил порядка 513 тыс. человек, в 2017 году власти республики намерены увеличить его на 10% и довести до 570 тыс.

Популярные маршруты

По данным минтуризма Дагестана, одним из самых популярных и востребованных видов туризма в республике традиционно остается пляжный. Только с мая по сентябрь 2017 года количество туристов, отдохнувших на побережье Каспийского моря, составило более 350 тыс. Прирост въездного пляжного туризма также связан с развитием прибрежной инфраструктуры - за последний год введены в эксплуатацию 11 гостиничных объектов.

Также у туристов востребованы маршруты в заброшенные дагестанские селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район). Кроме того, много желающих посетить природный парк Верхний Гуниб, Сулакский каньон (это один из самых глубоких каньонов в мире, глубже знаменитого Великого каньона на плато Колорадо), Самурский лес, Кугский эоловый город (город, созданный природой, представляет собой останцы в виде башен, столбов, грибов и арок), бархан Сары-Кум (второй по размеру бархан в мире), Хучнинские водопады.

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