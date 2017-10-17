Энергетики Северного Кавказа предлагают создать в СКФО единую тарифную комиссию

Захарова: за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других странПолитика 17 октября, 16:16
Член диссовета: СМИ опубликовали неверные имена оппонентов диссертации МединскогоНаука 17 октября, 16:04
Каир назван самым опасным городом мира для женщинОбщество 17 октября, 16:01
Новый главный федеральный инспектор назначен в Ненецком АОВ стране 17 октября, 15:59
Стадион ЧМ-2018 в Калининграде станет базовым для футбольного клуба "Балтика"Спорт 17 октября, 15:52
Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма "Нелюбовь"Культура 17 октября, 15:51
КС Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме КаталонииМеждународная панорама 17 октября, 15:46
Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданыСпорт 17 октября, 15:46
Росгвардия и полиция могут получить электрошоковые щиты для применения при спецоперацияхОбщество 17 октября, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Единый тарифный орган, который справедливо и непредвзято формировал бы энерготарифы на каждый период регулирования, должен существовать в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор энергокомпании "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев.
"С учетом того, сколько было перегибов в части тарифного регулирования, при которых из экономики наших предприятий выпадали десятки и сотни миллионов рублей, создание единого тарифного органа оказалось бы весьма полезным", - считает Зайцев.
По его словам, при установлении составляющей тарифа на передачу электроэнергии очень важно учитывать ежегодную инфляцию, рост индекса потребительских цен, так как другие составляющие тарифа растут, а сетевая часть - зачастую почти нет. "Компания вынуждена приобретать то же оборудование и материалы по повышенным ценам, а если средств на это не предусмотрено, как тогда быть?", - говорит он.
"Кроме того, я бы предложил создание единого тарифного органа рассматривать как одну из мер по выводу топливного-энергетического комплекса Северного Кавказа из кризиса", - сказал Зайцев.