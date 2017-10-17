Минкавказ будет строго следить за отчетностью регионов после введения курортного сбора

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа планирует жестко контролировать отчетность регионов, участвующих в эксперименте по введению курортного сбора, в том числе, ее будут представлять общественности. Об этом сообщил журналистам глава министерства Лев Кузнецов.

"Курортный сбор носит чисто целевой характер, он имеет строго ограниченный перечень расходов. Очень жесткий механизм отчетности, которую мы (Министерство РФ по делам Северного Кавказа - прим. ТАСС) как уполномоченный орган от правительства Российской Федерации будем собирать с территорий, представлять в правительство, депутатам и, главное, общественности", - сказал он.

Отчетность регионов будет ежегодной. "Отчет о ходе эксперимента и его результатах будет содержать отдельно в отношении каждого региона, принимающего в нем участие, данные по общему объему туристского потока, доход бюджета субъекта от уплаты курортного сбора, сведения о механизме его администрирования и другие показатели, отражающие реальную картину проводимого эксперимента", - цитирует пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа заместителя министра Ольгу Рухуллаеву.

"Наша ключевая задача в рамках проведения эксперимента - максимально грамотно выстроить совместную работу, которая нам позволит, как мы и ожидали, достичь максимального эффекта - увеличения внутреннего турпотока на наши курорты, обеспечения качественной комфортной среды", - отметил Кузнецов.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годы сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственной структурой за проведение эксперимента.