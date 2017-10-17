Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский технопарк "Кванториум" открылся на Ставрополье

В стране Северный Кавказ
17 октября, 18:36 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

Программа обучения в технопарке рассчитана на два года и разбита на четыре ступени

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4654214.stepNow *12 +1}} - 7 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4654214.sliderLength-1}}
Первый детский технопарк "Кванториум" в Ставрополе
Первый детский технопарк "Кванториум" в Ставрополе
Первый детский технопарк "Кванториум" в Ставрополе
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
Выбор редакции
Психолог Александр Чусов из Электрогорска вырастил самую большую в России тыкву сорта "Гигант Атлантики" весом 432 килограмма. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм вручает Александру сертификат, подтверждающий его рекорд
Самую большую в России тыкву раздали москвичам 17 октября, 15:03
Тебердинский заповедник входит в число самых популярных туристических маршрутов КЧР, это один из самых посещаемых заповедников в России
Тебердинский заповедник в КЧР с начала года посетили почти полмиллиона туристов 17 октября, 14:23
Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи началась в Олимпийском парке Сочи 15 октября, 16:52
Сборная РФ на открытии Международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International в Абу-Даби
Международный чемпионат по профмастерству WorldSkills открылся в ОАЭ 15 октября, 12:23
Встреча выпускников российских и советских вузов в Бразилии
В Рио-де-Жанейро прошла очередная встреча бразильцев, получивших образование в РФ и СССР 15 октября, 9:36
На Кубе 16 спасателей прошли обучение на курсах МЧС России 14 октября, 22:12
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4654214'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4654214'].sliderLength - 1}}
+
Первый детский технопарк "Кванториум" в Ставрополе
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС
© Денис Абрамов/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Открытие детского парка "Кванториум" состоялось в городе Михайловске в Ставропольском крае, передает корреспондент ТАСС.

Во дворе нового детского технопарка собрались многочисленные гости со всего края. В числе гостей более 2 тыс. учащихся ставропольских школ, многие из которых уже подали заявки на обучение в "Кванториуме", их родители, представители региональной власти и предприниматели.

Вслед за официальным приветствием организаторы устроили для гостей экскурсию по зданию "Кванториума". Новый детский технопарк призван стать центром дополнительного образования детей, где они смогут развивать изобретательское мышление и навыки в научно-технической сфере.

"Нам удалось реализовать проект "Кванториум" меньше чем за год - от подачи заявки до открытия. Этому способствовало то, что здание уже было, оно было построено [в рамках] проекта "Роснано", но тот проект не был реализован. Мы решили, что нет ничего лучше, чем разместить "Кванториум" в здании, изначально предназначенном для научного центра", - сказал генеральный директор "Корпорации развития Ставропольского края", которая управляет технопарком, Заур Абдурахимов.

Роботы и альтернативные источники энергии

В здании на 3 тыс. кв. метров разместились учебные классы, где к моменту прибытия гостей проходили первые занятия по различным направлениям, так называемым "квантам". К слову, в технопарке работают 12 преподавателей, в основном это недавние выпускники технических вузов. Один из них, Денис Бондаренко, учит ребят управлять роботами с планшетов.

"Я преподаю роботехнику, мы с ними выполняем "космические" задания, запускаем макеты ракет дистанционно, - рассказал Бондаренко, выпускник Северо-Кавказского федерального университета по специальности "Информационные системы и технологии". - В среднем группы по моему направлению будут состоять из 15 человек, это будут разновозрастные группы от семи лет, поэтому для каждой я готовлю отдельный учебный план".

Всего в технопарке запланировано несколько образовательных направлений, связанных с программированием, микробиологией, биохимией, геофизикой и изучением альтернативных источников энергии.

"Дети на моих уроках изучают процессы получения энергии из альтернативных источников и ее преобразование в электрическую, - поделился с гостями преподаватель курса Александр Волков, ранее работавший в детском технопарке в Югре. - Ученики будут приходить на мои уроки два раза в неделю, по два академических часа".

"Кванториум" как наукоград

Директор технопарка Татьяна Ларина рассказала о том, как будет устроен учебный процесс, и на какой срок он рассчитан.

"Кванториум" задумывался как наукоград. Перед нами стоит задача - сформировать у детей техническое мышление, выявить интерес в какой-то определенной сфере и развивать его навыки именно в той области, что ему нравится <...> После курса ребенок защищает свой проект, комиссия учит его мыслить как ученый. Потом выпускник становится резидентом, и со своим наставником он может работать над проектом в лаборатории..." - пояснила Ларина.

Всего в технопарке предусмотрено 800 мест для учеников, уточнила директор. Программа обучения рассчитана на два года и предусматривает четыре ступени.

Технопарки "Кванториум" открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
6
МИД Польши вызвал посла Украины в связи с открытием мемориала участникам Карпатской Сечи
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама