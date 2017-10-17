Детский технопарк "Кванториум" открылся на Ставрополье

Тебердинский заповедник в КЧР с начала года посетили почти полмиллиона туристов

Тебердинский заповедник в КЧР с начала года посетили почти полмиллиона туристов 17 октября, 14:23

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Открытие детского парка "Кванториум" состоялось в городе Михайловске в Ставропольском крае, передает корреспондент ТАСС.

Во дворе нового детского технопарка собрались многочисленные гости со всего края. В числе гостей более 2 тыс. учащихся ставропольских школ, многие из которых уже подали заявки на обучение в "Кванториуме", их родители, представители региональной власти и предприниматели.

Вслед за официальным приветствием организаторы устроили для гостей экскурсию по зданию "Кванториума". Новый детский технопарк призван стать центром дополнительного образования детей, где они смогут развивать изобретательское мышление и навыки в научно-технической сфере.

"Нам удалось реализовать проект "Кванториум" меньше чем за год - от подачи заявки до открытия. Этому способствовало то, что здание уже было, оно было построено [в рамках] проекта "Роснано", но тот проект не был реализован. Мы решили, что нет ничего лучше, чем разместить "Кванториум" в здании, изначально предназначенном для научного центра", - сказал генеральный директор "Корпорации развития Ставропольского края", которая управляет технопарком, Заур Абдурахимов.

Роботы и альтернативные источники энергии

В здании на 3 тыс. кв. метров разместились учебные классы, где к моменту прибытия гостей проходили первые занятия по различным направлениям, так называемым "квантам". К слову, в технопарке работают 12 преподавателей, в основном это недавние выпускники технических вузов. Один из них, Денис Бондаренко, учит ребят управлять роботами с планшетов.

"Я преподаю роботехнику, мы с ними выполняем "космические" задания, запускаем макеты ракет дистанционно, - рассказал Бондаренко, выпускник Северо-Кавказского федерального университета по специальности "Информационные системы и технологии". - В среднем группы по моему направлению будут состоять из 15 человек, это будут разновозрастные группы от семи лет, поэтому для каждой я готовлю отдельный учебный план".

Всего в технопарке запланировано несколько образовательных направлений, связанных с программированием, микробиологией, биохимией, геофизикой и изучением альтернативных источников энергии.

"Дети на моих уроках изучают процессы получения энергии из альтернативных источников и ее преобразование в электрическую, - поделился с гостями преподаватель курса Александр Волков, ранее работавший в детском технопарке в Югре. - Ученики будут приходить на мои уроки два раза в неделю, по два академических часа".

"Кванториум" как наукоград

Директор технопарка Татьяна Ларина рассказала о том, как будет устроен учебный процесс, и на какой срок он рассчитан.

"Кванториум" задумывался как наукоград. Перед нами стоит задача - сформировать у детей техническое мышление, выявить интерес в какой-то определенной сфере и развивать его навыки именно в той области, что ему нравится <...> После курса ребенок защищает свой проект, комиссия учит его мыслить как ученый. Потом выпускник становится резидентом, и со своим наставником он может работать над проектом в лаборатории..." - пояснила Ларина.

Всего в технопарке предусмотрено 800 мест для учеников, уточнила директор. Программа обучения рассчитана на два года и предусматривает четыре ступени.

Технопарки "Кванториум" открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.